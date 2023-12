Governo: Conte a Meloni, ‘via Delmastro Santanché e Sgarbi, è degrado istituzionale’

Dicembre 12, 2023

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – “Rinnovo l’appello a Meloni ad assumere provvedimenti per i ministri e sottosegretari che si sono macchiati di pessima disciplina, come Santanchè, Delmastro e Sgarbi. Questa non è una questione di partito, in quel caso lei si può regolare come vuole, ora è anche Natale potete vedervi in famiglia con sua sorella e suo cognato e decidere. Ma per gli incarichi di governo ha il dovere di rispondere all’Italia intera che è stanca di assistere a questo spettacolo di degrado istituzionale che si compie sotto i nostri occhi”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, nelle dichiarazioni di voto alla Camera sulle comunicazioni della premier, Giorgia Meloni, in vista del Consiglio europeo.