Governo: Conte, ‘allarme mutui inascoltato, tassi aumentati del 65%’

Maggio 30, 2023

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – “In questi mesi il governo si è occupato di varie priorità: dei rave party, di chi ha bisogno di girare con 5mila euro in contanti, di trovare risorse finanziarie per aumentare la produzione di armi e munizioni. Si è preoccupato poi di svendere la nostra compagnia di bandiera ad un colosso tedesco, con un accordo favorevole solo per loro, ma non per noi. Come Movimento 5 Stelle ci stiamo dedicando ad altre priorità e abbiamo posto un’attenzione costante sui mutui, perché ormai siamo arrivati all’incremento del 65% dei tassi per chi ha contratto mutui a tasso variabile”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, nel corso della conferenza ‘Le emergenze mutui e affitti, le proposte del Movimento 5 Stelle’.

“Noi, tempo fa, avevamo rilevato questa criticità, avanzando proposte che però sono rimaste inascoltate, sollecitando il governo su un intervento che promuovesse uno strumento essenziale come quello degli ‘extra profitti’ ”, ha concluso Conte.