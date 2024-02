Governo: Conte, ‘amichettismo Meloni sconvolgente, classe dirigente incapace’**

Febbraio 15, 2024

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – “Noi siamo andati via lasciando una Ferrari, ma non la sanno usare o meglio la sanno usare solo per i loro amici. L’amichettismo di Meloni è sconvolgente, diventa familismo, non si fidano di nessuno e hanno una classe dirigente spaventosamente incapace”. Così Giuseppe Conte ad un’iniziativa elettorale a Sassari con Alessandra Todde.