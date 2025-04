Governo: Conte, ‘come si occupa Meloni di sconforto italiani? Barattolo Nutella per tutti?’

16 Aprile 2025

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – “La premier Giorgia Meloni si preoccupa dello stato d’animo di Re Carlo d’Inghilterra, è un ospite illustre. A noi però piacerebbe sapere di come Giorgia Meloni si occupa dello sconforto di quegli italiani che attendono anche 22 mesi per operazione in chirurgia, addirittura 8 mesi per ottenere un referto medico. Di quegli italiani con la pensione minima che si vedono un aumento ridicolo offerto dal governo”. Così Giuseppe Conte sui social postando l’intervento di Giorgia Meloni in cui ha raccontato di aver regalato un barattolo di Nutella al principe Carlo.

“O di quegli italiani che soffrono per la perdita di potere d’acquisto o gli imprenditori che non ce la fanno ad andare avanti in un clima complessivo di traccollo della produzione industriale da 25 mesi”. E “noi vorremmo sapere qual è la soluzione per i nostri giovani: ben 4 su 10 ottengono un salario da fame, addirittura al di sotto del salario minimo legale di 9 euro e sono costretti ad andare all’estero. Per tutti questi, noi vorremmo sapere qual è la possibilità che viene offerta da questo governo, qual è la cura per lo sconforto: un barattolo di Nutella per tutti?”.