Governo: Conte, ‘commissariamento Inps e Inail fatto gravissimo’**

Maggio 5, 2023

Roma, 5 mag. (Adnkronos) – La norma che va a incidere sulla governance di Inps e Inail, approvata ieri dal Cdm, “è un’iniziativa del governo gravissima, senza alcun fondamento: si vanno a commissariare enti pubblici nevralgici per il Paese senza uno straccio di motivazione. Questo può accadere quando c’è stata una cattiva amministrazione, ma non quando hanno avuto delle performance in un periodo di emergenza così importante” come durante la pandemia. Lo dice il leader del M5S Giuseppe Conte.

“Il fatto che il governo voglia adottare con norma uno spoil system di enti così nevralgici è un precedente gravissimo – afferma l’ex premier -, perché significa che i prossimi vertici che si insedieranno saranno sottoposti alla possibilità che una norma, un Cdm, li possa rimuovere, quindi li rende completamente dipendenti dal governo in carica, e questo non può essere”.