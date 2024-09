Governo: Conte, ‘crescita? Meloni nel Paese delle meraviglie’ (2)**

4 Settembre 2024

(Adnkronos) – “Giorgia Meloni -ha scritto poi Conte sui social- è rientrata dalle vacanze estive euforica, raccontandoci che va tutto bene e l’Italia macina record. Deve aver fatto ottime vacanze: in una masseria incantata! L’Italia è ultima nel G7 per spesa in sanità, la cassa integrazione corre e Eurostat certifica che è in calo il reddito reale delle famiglie: peggio di noi fa solo la Grecia, mentre vola la Germania”.

“Le famiglie arrancano anche per curarsi o per comprare i libri per i propri ragazzi e questo Governo che fa? Non un euro di tasse sugli ingenti extraprofitti delle banche legati alla crisi, che potremmo destinare invece alle famiglie in difficoltà. No al salario minimo legale che alzerebbe lo stipendio a circa 4 milioni di lavoratrici e lavoratori, a 4 giovani su 10. Meno propaganda, più realtà per migliorare la vita delle persone”.