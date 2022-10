Ottobre 11, 2022

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – “La nostra sarà un’opposizione dura e senza sconti, ma non faremo ostruzionismo preconcetto. Non faremo sconti, sarà un’opposizione intransigente perché i nostri paletti, è bene chiarirlo subito, sono molto alti”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte, entrando a Montecitorio per l’assemblea con gli eletti.