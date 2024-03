Governo: Conte, ‘da Meloni giravolte e tradimenti, ha illuso italiani’

Marzo 7, 2024

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Io credo che in Sardegna abbia influito anche il fatto che in qualche misura – non saprei quantificarlo – Giorgia Meloni abbia voluto dare il proprio imprinting. Bisogna considerare che c’è molta insoddisfazione per questo governo nazionale, per l’attività di governo”, osserva il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ai microfoni di Fanpage.it.

“Tra giravolte e tradimenti c’è stata una perdita di credibilità anche di Meloni e del governo nazionale”, attacca l’ex premier, che a proposito delle ultime regionali in Sardegna sottolinea: “Il fatto di aver voluto mettere il timbro nella scelta del candidato, Paolo Truzzu, umiliando anche gli alleati, così come il fatto di essere venuta a fare un comizio finale alla velocità della luce, senza fermarsi a parlare con i cittadini, sicuramente può aver inciso nel risultato”.