Governo: Conte, ‘da Pd colpo pistola che dato avvio alla crisi’

Luglio 28, 2022

Roma, 28 lug. (Adnkronos) – “Se dovessi sintetizzare le ragioni della crisi direi che: al di là del colpo di pistola sparato dal Pd che ha dato avvio alla crisi, cioè l’inceneritore di Roma, a questa crisi di governo si è arrivati dopo che un governo nato per due emergenze (pandemia e Pnrr) ha invece preteso di andare avanti di fronte a nuove emergenze – come la guerra in Ucraina e la crisi energetica – senza voler condividere un’agenda di lavoro con le forze di maggioranza e senza mostrarsi disponibile a un confronto con il Parlamento, che rimane centrale e che, a differenza di ciò che ha dichiarato Draghi, non può limitarsi ad accompagnare l’azione di governo”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte in un’intervista a Tpi.it.