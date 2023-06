Giugno 28, 2023

Roma, 28 giu (Adnkronos) – “Il governo ha superato la fase di noviziato, bisogna dire alla Meloni che la favola dell’underdog non funziona più. Gli italiani pretendono risultati, non si accontentano più della favola del nuovo della politica”. Lo ha detto Giuseppe Conte in aula alla Camera.