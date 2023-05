Maggio 7, 2023

Romaa, 7 mag. (Adnkronos) – “Durante la stagione fulgida del berlusconismo abbiamo assistito a quel conflitto d’interessi pervasivo che ha portato a disastrose leggi ad personam. Ma ora non abbiamo solo leggi ad personam ma anche contra personam per mandare via prima della scadenza naturale dirigenti, come per Inps e Inail”. Così Giuseppe Conte a In Mezz’ora in Più su Rai3.