Governo: Conte, ‘Meloni chiese dimissioni Idem per 3000 euro, Santanchè che altro deve fare?’

Luglio 12, 2023

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “C’è un regime di impunità per Delmastro e Santanchè? Meloni chiese e ottenne che Idem si dimettesse per 3000 euro. Che deve fare di più Santanche per andare a casa?”. Così Giuseppe Conte a Tg2Post Estate.