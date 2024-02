Governo: Conte, ‘Meloni pedissequa a ricevere istruzioni da Bruxelles e Washington’

Febbraio 29, 2024

Roma, 29 feb. – (Adnkronos) – “La stampa e le testate internazionali che esprimono l’establishment hanno applaudito la Meloni che si è inchinata a Bruxelles e che cerca in ogni modo di essere ricevuta a Washington. Fa bene alla Meloni che vuole accreditarsi presso l’establishmente europeo e internazionale, ma non ai cittadini. Cosa ha fatto Meloni in Europa e a livello internazionale se non consentire forniture militari all’Ucraina? Grazie che alla Nato se la coccolano, è pedissequa a ricevere istruzioni, a Bruxelles e a Washington”. Così il presidente del M5S Giuseppe Conte ospite di ‘Dritto e Rovescio’, su Retequattro.