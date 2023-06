Giugno 11, 2023

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Oggi sono intervenuto in chiusura del forum di Bruno Vespa, dove in questi giorni il Governo Meloni ha sfilato raccontando un Paese che non c’è. Non si può lasciare spazio al loro racconto senza dire le cose come stanno nell’Italia che soffre e a cui Palazzo Chigi non offre soluzioni”. Così Giuseppe Conte su twitter rilanciando la sua intervista. “Facciamo sentire la nostra voce, in ogni sede e in piazza il 17 giugno!”.