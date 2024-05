Governo: Conte, ‘Meloni una del popolo? Ma cosa ha fatto per il popolo?’**

4 Maggio 2024

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Il nostro è un racconto scomodo rispetto alla fantastica realtà che ci viene raccontata da palazzo Chigi, rispetto a quella che viene rappresentata da Meloni che dice di sé ‘sono una del popolo’. Non è che tutti quelli del popolo sono 30 anni in politica e sono stati giovanissimi ministri. Ma noi rispettiamo chi ha ruoli e incarichi politici, solo osserviamo: ma se sei una del popolo, perché non lavori per il popolo? Cosa hai fatto per il popolo?”. Così Giuseppe Conte all’assemblea regionale M5S Puglia.

Meloni è “lady tasse capace di introdurre tasse anche nella culla con le tasse sui prodotti della prima infanzia. Meloni ma non vedi che ci sono 4 milioni di lavoratori che non riescono a portare a casa nemmeno un salario minimo legale che hai rifiutato? Questo è un governo che volta le spalle a chi è in difficoltà preoccupandosi solo di favorire amichetti e parenti nelle nomine. E’ ora di voltare pagina”.