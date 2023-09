Settembre 10, 2023

Roma, 10 set. (Adnkronos) – “Io non so quando si parla di Giorgia Meloni di quante Giorgia Meloni parliamo… Non parlano più di ‘patrioti’, loro stessi si stanno ammosciando, perchè” al contrario di quanto detto in campagna elettorale, “quando diceva che per l’Europa è finita la pacchia, ora i falchi dell’austerità ce li abbiamo a palazzo Chigi”. Così Giuseppe Conte alla Festa del Fatto Quotidiano.