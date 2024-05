Governo: Conte, ‘problemi si risolvono su tavoli politici non su tavole imbandite’

17 Maggio 2024

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “Non possiamo far ridere il mondo in un momento così drammatico. Non può essere questa l’Italia. Mentre rischiamo la Terza Guerra Mondiale e in Medioriente è in atto un massacro noi al Governo abbiamo questi ‘patrioti’, che anziché impegnarsi e battersi su tavoli politici, credono di poter risolvere tutto su tavole ben imbandite. Se vuole Meloni faccia le cene conviviali in famiglia fra amici e cognati, ma basta con questo spettacolo nelle Istituzioni”. Lo scrive su X Giuseppe Conte, a proposito delle affermazioni del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, secondo cui cene ben organizzate avrebbero potuto evitare guerre.