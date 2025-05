Governo: Conte, ‘record? Li vede solo Meloni, italiani in ginocchio’

29 Maggio 2025

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Registriamo ogni giorno un divario tra” la narrazione del governo Meloni e “una comunità che sta in ginocchio, famiglie che non riescono a pagare le bollette, che non riescono a riempire un carrello per la spesa, sono crollati anche i consumi. E poi imprenditori che hanno difficoltà e lavoratori che prendono addirittura al di sotto del salario minimo legale. Un salario reale che scende sempre più negli ultimi anni e va tutto bene”. Lo dice Giuseppe Conte a Nuoro.

“C’è un divario. Eppure si ingrassa nell’industria delle armi, banche, imprese. Abbiamo una presidente del Consiglio che estrapola un dato, va in tv a raccontare in un contesto amico dei record che solo lei vede, forse lei e i suoi familiari, ma l’Italia non gli vede questi record”.