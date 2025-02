Governo: Conte, ‘scudo Santanchè ma no a imprenditori in crisi, loro non amichetti Meloni’

25 Febbraio 2025

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Vi siete impegnati a fare da scudo alla ministra Santanchè e non lo fate nei confronti di quegli imprenditori e artigiani che stanno subendo sulla loro pelle il caro bollette, il caro vita, il crollo della produzione industriale. Loro non sono accusati di truffa ai danni dello Stato ma loro non hanno santi in paradiso, non sono amichetti di Giorgia Meloni”. Lo dice Giuseppe Conte in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto sulla sfiducia a Daniela Santanchè.