Governo: Corrado (Pd), ‘è diviso mentre siamo seduti su polveriera’

23 Marzo 2025

Roma, 23 mar. (Adnkronos) – “Mentre Meloni a reti unificate costruisce ogni giorno un’arma di distrazione di massa, si consuma uno scontro senza precedenti tra i partiti di governo, con la Lega di Salvini che commissaria di fatto sia Meloni che Tajani”. Così Annalisa Corrado, componente della segreteria nazionale del Pd.

“Il ministro degli Esteri, dal canto suo, ribadisce nervosamente che la politica estera è affar suo e della premier e addirittura che ‘giudicheranno gli elettori’… Intanto Salvini chiama personalmente il vice di Trump, Vance, mentre i suoi fanno dichiarazioni gravissime contro l’incapacità di incidere di Tajani”.

“Insomma – prosegue l’esponente dem – sembrerebbe un’avvincente trama di un film distopico, se non fosse che nel frattempo c’è un Paese allo sbando, che taglia sanità, istruzione, fondi per gli Enti Locali ed è incapace di fronteggiare sfide come quelle del costo dell’energia e della crisi industriale. Il cerchiobottismo di Meloni tra Trump e l’Europa, compreso l’attacco scomposto a Spinelli, sta raggiungendo livelli parossistici e intollerabili. Si rende conto, la premier – conclude Corrado – che siamo seduti su una polveriera?”.