Governo: Corrado (Pd), ‘è senza rispetto si occupa di propaganda’

Luglio 30, 2023

Roma, 30 lug. (Adnkronos) – “Perdiamo preziosissimi fondi del Pnrr per la tutela del territorio, la rigenerazione delle città, la lotta al dissesto idrogeologico, ossia perdiamo in salubrità e sicurezza, a partire da chi ha meno risorse economiche”. Così, in una nota, Annalisa Corrado, membro della segreteria del Partito democratico. “Perdono gli onesti, mentre il governo loda furbi e furbetti ed evasione fiscale e strizza l’occhio a chi sfrutta, prima rifiutando e poi rimandando la discussione sul salario minimo – continua l’esponente dem -. Perdono tempo prezioso coloro che aspettano gli aiuti promessi nei territori devastati dalle alluvioni. Perdono potere di acquisto la classe media, i consumatori, le Pmi e le fasce più fragili della società, con bollette energia che si normalizzano molto più lentamente che nel resto di Europa, senza che nessuno si occupi di correre ai ripari”.

“Ormai è evidente: il governo è debole con i forti e forte con i deboli. Dichiara guerra alla povertà, tratta i percettori del reddito di cittadinanza come parassiti da liquidare con un sms, senza rispetto e senza cuore. Insomma si occupa molto di propaganda e pochissimo di politica”, conclude Corrado.