Governo: Cottarelli, ‘se partiti frenano Draghi non può fare quello che sta cercando di fare’**

Maggio 16, 2022

Milano, 16 mag. (Adnkronos) – “Io sono stato critico nei confronti dei partiti che non stanno sostenendo abbastanza il governo, non nei confronti del governo. Se i partiti che sostengono la coalizione di governo continuano a porre freni all’azione del governo allora il governo Draghi non può fare quello che sta cercando di fare”. A dirlo all’AdnKronos è Carlo Cottarelli, economista e direttore dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, tornando sulle sue parole usate qualche giorno fa, dove ha parlato di un governo al capolinea, suggerendo il voto anticipato in autunno.