Governo: da Cdm ok a 3 ddl ratifica accordi internazionali

Agosto 28, 2023

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha approvato tre disegni di legge di ratifica ed esecuzione di altrettanti accordi internazionali. Lo rende noto Palazzo Chigi, nella nota diramata dopo il Cdm.

Si tratta, nello specifico, della “ratifica ed esecuzione dell’Accordo sul trasporto aereo tra l’Unione Europea e i suoi stati membri, da una parte, e lo stato del Qatar, dall’altra, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021 (disegno di legge). Scopo dell’Accordo è la creazione di un unico mercato del trasporto aereo, caratterizzato da eque opportunità commerciali per i vettori di tutti i Paesi coinvolti e da una progressiva convergenza regolamentare, primariamente nei campi della sicurezza, della tutela dei passeggeri, dei lavoratori e dell’ambiente”.

Via libera anche alla “ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione Europea e i suoi stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 (disegno di legge). L’Accordo mira a creare un unico mercato dei servizi aerei tra l’Unione Europea e l’Armenia, sostituendo le diverse disposizioni presenti negli accordi bilaterali con i singoli Stati membri”, illustra ancora Palazzo Chigi. “Sono previste la graduale apertura dei mercati, la liberalizzazione della proprietà e del controllo dei vettori aerei, condizioni concorrenziali eque e paritarie, la non discriminazione e regole comuni, anche in relazione alla sicurezza, alla protezione, alla gestione del traffico aereo, agli aspetti sociali e all’ambiente”.

Infine, via libera del Cdm alla “ratifica ed esecuzione dell’Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l’Ufficio europeo per il sostegno all’asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 2 novembre 2017, con dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021 (disegno di legge)”.

L’accordo “dà specifica attuazione al Protocollo sui privilegi e le immunità dell’Unione europea e riconosce all’ufficio operativo di Roma le agevolazioni e le immunità usualmente accordate alle agenzie dell’Unione europea e alle organizzazioni internazionali con sede in Italia”.