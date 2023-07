Governo: De Poli, ‘Santanchè ha fatto chiarezza, allarmante notizie su avviso garanzia’

Luglio 5, 2023

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – “Siamo garantisti, anche per questo motivo trovo inaccettabile e allarmante che venga pubblicata la notizia di un possibile coinvolgimento giudiziario del ministro: è inquietante che lo apprenda dalla stampa, potrebbe accadere a chiunque. Le parole del ministro Santanchè hanno contribuito a fare chiarezza e le rinnoviamo la nostra fiducia e ci auguriamo che questo contribuisca ad attenuare i toni e a svelenire il clima, non possiamo pensare che il Parlamento di trasformi in un’aula giudiziaria”. Lo ha affermato il senatore di Noi moderati Antonio De Poli, intervenendo dopo l’informativa del ministro del Turismo, Daniela Santanchè.