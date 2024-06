Governo: De Rosa (Fi), ‘giusta linea Marina Berlusconi’

29 Giugno 2024

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Forza Italia prima di essere un partito è soprattutto una grande famiglia. Trova la sua genesi nei valori più alti, la libertà in primis. Questa la filosofia del nostro grande presidente Silvio Berlusconi, colui che ha saputo tramutare un sogno in realtà. Nessuno può escludere l’altro, il pericolo del singolo mina la sicurezza di tutti, chi è avanti ha il dovere e l’obbligo di aiutare chi resta indietro, questi i capisaldi per abbattere e superare le differenze sociali. La democrazia è massima espressione di idee seppur non condivise, i tempi dei tiranni e dei despoti, fortunatamente, appartengono al passato, figli di un retaggio che fu. Giusta la linea di Marina Berlusconi che condivido appieno, ora più che mai, i fulgidi esempi e gli insegnamenti del presidente Berlusconi devono essere un faro per illuminare con positività il futuro che ci attende”. Così in una nota il senatore di Forza Italia Raffaele De Rosa.