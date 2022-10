Ottobre 25, 2022

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “Giorgia Meloni ha scelto una chiave identitaria e autocelebrativa. Avrei volentieri ascoltato da parte della Presidente del Consiglio, invece, un discorso programmatico: cosa fare, come e quando. Pronti, ma non si sa per cosa”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa, Benedetto Della Vedova.