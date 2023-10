Ottobre 5, 2023

Roma, 5 ott. (Adnkronos) – “Bene ellyesse, una relazione attenta al momento complesso che viviamo in Italia e in Europa. Giusto l’appello alla mobilitazione per la sanità, sotto attacco per le scelte scellerate del governo. Necessario lo sforzo unitario sulla proposta per il salario minimo direzione Pd”. Lo afferma su X la deputata del Partito Democratico, Michela Di Biase.