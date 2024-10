Governo: diffamò premier Giorgia Meloni con fake news, Corona a processo (2)

9 Ottobre 2024

(Adnkronos) – Tra i sedici testimoni indicati dalla procura nel decreto di citazione diretta a giudizio vengono indicate anche le due parti lese, la premier Giorgia Meloni e l’esponente politico Manlio Messina. Ed è alla presidente del Consiglio che Fabrizio Corona, via Instagram, si rivolge per mostrarle la sua stima, ma anche per dire che “solitamente non sono abituato alle mezze verità e così farò al processo nel quale apprendo che farai da testimone. In Tribunale ho visto passare personaggi di ogni genere dai quali mi sono sempre difeso, aggiungo, degnamente” scrive.

“Sono certo che intimamente non è tua intenzione andare contro di me ma lo sappiamo, la giustizia farà il suo corso, come sempre. Spero rimanga spazio per stringerti la mano e suggerirti di occuparti di cose un pochino più rilevanti, ne avremmo parecchio bisogno” conclude Corona.