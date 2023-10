Ottobre 23, 2023

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – Slitta alla prossima settimana il dl energia, “per approfondimenti tecnici in corso”, spiega una fonte di governo, chiarendo perché il testo, che contiene novità sul mercato tutelato, non approderà nel Consiglio dei ministri che sta per iniziare a Palazzo Chigi.