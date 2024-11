Governo: dl per allungare concordato biennale domani in Cdm (2)

11 Novembre 2024

(Adnkronos) – All’odg, inoltre, lo schema di decreto legislativo sull'”attuazione della direttiva (Ue) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/gai del Consiglio (esame definitivo) (Affari europei, Sud, politiche di coesione e Pnrr – Interno – Giustizia)”; Schema di decreto legislativo recante “disposizioni per disciplinare le particolari limitazioni all’esercizio dell’attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, ai sensi dell’articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46 (esame preliminare) (Difesa)”; infine lo schema di decreto del Presidente della Repubblica sul “regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del Made in Italy, integrativo del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (esame definitivo) (Istruzione e Merito)”.