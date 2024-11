Governo: dl per allungare concordato biennale domani in Cdm**

11 Novembre 2024

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – Dovrebbe arrivare nel Cdm di domani il decreto legge recante “misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale”. La misura figura infatti nell’ordine del giorno del preconsiglio, la riunione preparatoria del Cdm convocata domani alle 9 in vista del Consiglio dei ministri che si terrà alle 10.30. All’odg del preconsiglio vi sono inoltre lo schema di “disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 31 ottobre 2024 (Affari esteri e Cooperazione internazionale)”; lo schema di disegno di legge “all’integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall’associazione della Croce Rossa italiana e revisione delle disposizioni in materia di corpi dell’associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze Armate, di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178. delega al governo per la revisione della disciplina del corpo militare volontario e del corpo delle infermiere volontarie dell’associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle forze armate, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66 (Difesa)”. (segue)