Governo: domani Cdm alle 11, dl su cittadinanza e migranti

27 Marzo 2025

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – Il consiglio dei ministri è convocato domani, venerdì 28 marzo 2025, alle ore 11.00 a palazzo Chigi. Si legge in una nota di palazzo Chigi. All’rodine del giorno: schema di decreto-legge: disposizioni urgenti in materia di cittadinanza (presidenza – affari esteri e cooperazione internazionale – interno); schema di decreto-legge: disposizioni urgenti per il contrasto dell’immigrazione irregolare (presidenza – affari esteri e cooperazione internazionale – interno – giustizia); schema di decreto-legge: ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026 (presidenza – istruzione e merito – affari europei, pnrr e politiche di coesione – turismo).

Ed inoltre: schema di disegno di legge: disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero (affari esteri e cooperazione internazionale); schema di disegno di legge: disposizioni in materia di cittadinanza (affari esteri e cooperazione internazionale – interno); schema di disegno di legge: delega al governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici (imprese e made in italy); schema di decreto legislativo: disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26 – esame preliminare (universita’ e ricerca).

E poi schema di decreto del presidente della repubblica: regolamento di organizzazione del ministero dell’università e della ricerca – esame definitivo (universita’ e ricerca); schema di decreto del presidente della repubblica: modifiche al decreto del presidente del consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165 recante l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell’università e della ricerca e dell’organismo indipendente di valutazione della performance – esame definitivo (universita’ e ricerca), leggi regionali, varie ed eventuali.