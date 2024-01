Governo: domani Cdm in tarda mattinata, all’odg nuovo dl Pnrr e ddl Museo ricordo

Gennaio 30, 2024

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – Nuovo Consiglio dei ministri domani, in tarda mattinata. All’odg del preconsiglio, che si è riunirà oggi, figurano un nuovo decreto sul Pnrr, “con ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione” del Piano, un ddl per l’istituzione di un museo del Ricordo e un decreto del Presidente della Repubblica sui medici penitenziari.