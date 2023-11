Governo: domani Meloni a Verona, in serata a P.Chigi per cerimonia su violenza donne

Novembre 23, 2023

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni domani, alle ore 11.30, sarà a Fiera di Verona per la firma dell’Accordo per la coesione con la Regione Veneto e partecipazione a “Job&Orienta”. Alle 15.30 rientrerà a Palazzo Chigi per incontrare le organizzazioni sindacali e datoriali sul disegno di legge di bilancio. Infine, alle 19, la premier prenderà parte alla cerimonia di illuminazione della facciata della sede della Presidenza del Consiglio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.