Aprile 12, 2023

Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Domani, alle ore 15.30, il premier Giorgia Meloni sarà a Palazzo San Macuto per l’audizione al Comitato Parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir); alle 19 vedrà a Palazzo Chigi il Commissario europeo Thierry Breton. Venerdì e sabato è attesa ad Addis Abeba, per la sua prima visita ufficiale in Etiopia.