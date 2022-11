Governo: domani Meloni interviene a Anci e a convegno femminicidio, poi Cdm

Novembre 23, 2022

Roma, 23 nov. (Adnkronos) – Domani alle ore 11 e 15 la premier Giorgia Meloni interverrà in videocollegamento alla XXXIX assemblea annuale dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci). Poi alle 15 è previsto l’intervento al Senato, Sala Zuccari, interverrà al convegno ‘I risultati della Commissione Femminicidio al passaggio di testimone: i dati, i temi, gli impegni’, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Alle ore 18 è convocato il Consiglio dei Ministri. Si legge in una nota di palazzo Chigi.