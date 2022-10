Ottobre 3, 2022

Roma, 3 ott (Adnkronos) – “C’è un problema numerico. Per la riduzione di Camera e Senato mettere troppe persone al governo che devono stare in aula rischiano di non garantire la serietà della maggioranza”. Lo ha detto Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d’Italia, ad Agorà su RaiTre.