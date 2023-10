Governo: Donzelli, ‘grande successo per iniziative Fdi’

Ottobre 22, 2023

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – “Venti manifestazioni in tutte le regioni d’Italia e 193 interventi per raccontare gli ottimi risultati raggiunti dal governo Meloni nel primo anno di vita. Con 15mila presenze complessive che segnano una partecipazione popolare da grande successo”. Lo afferma il deputato e responsabile Organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. “Alle iniziative che si sono svolte oggi hanno partecipato numerosi membri di Governo, rappresentanti dei Gruppi parlamentari, governatori, assessori, consiglieri e dirigenti locali, che dimostrano l’eccellente qualità della classe dirigente di Fratelli d’Italia. Dopo un anno di governo siamo un partito ancora più forte, con gli iscritti in netta crescita e che continua ad essere compatto e a confrontarsi sui temi. Con i piedi per terra continueremo a lavorare con lo stesso entusiasmo ma sempre con maggior determinazione nell’unico interesse degli italiani”.