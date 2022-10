Governo: Draghi a ministri, ‘unità nazionale esperienza eccezionale, servito cittadini’

Ottobre 10, 2022

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – “L’unità nazionale è, per forza di cose, un’esperienza eccezionale, che avviene soltanto nei momenti di crisi profonda. Mantenerla, come avete fatto, per molti mesi, richiede maturità, senso dello Stato, e anche un bel po’ di pazienza. I cittadini si aspettavano molto da voi – e voi li avete serviti al meglio. Potete essere orgogliosi di quanto fatto, dei risultati che avete raggiunto, dei progetti che avete avviato e che altri sapranno completare”. Così il premier Mario Draghi ha salutato i suoi ministri, nell”ultimo’ Cdm a cui è seguito anche un brindisi e una foto di gruppo.