Governo: Draghi a studenti, ‘contano rispetto regole e lavoro, difendete valori Carta’

Maggio 20, 2022

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Lavorare, che è importantissimo” e il “rispetto delle regole”. Valori che il premier Mario Draghi ha appreso dai suoi genitori, e che oggi indica agli studenti della scuola Alighieri di Sommacampagna, nel veronese.

“La pace, la libertà, la democrazia, la pari dignità: come diceva il presidente Zaia prima, questo è uno Stato dove si curano tutti, non ci sono differenze – ha detto il presidente del Consiglio ai ragazzi -. Naturalmente noi facciamo di tutto perché questi valori siano verificati nella realtà, perché spesso uno dice delle parole che poi non hanno riscontro nei fatti. Ecco, quello è uno dei doveri che abbiamo tutti noi: cercare di far sì che alle parole corrispondano i fatti. Che alle parole della Costituzione, che sono bellissime, le parole della vostra canzone, corrispondano i fatti”.

“”È una cosa complessivamente semplice a capirsi, non è molto difficile, però richiede una partecipazione, una voglia di cambiare le cose. Perché le cose da sole non vanno verso quei valori, vanno diversamente: vanno male. È questo il fatto, quindi voglia di cambiare le cose, di cercare di puntare sempre a questi valori. Questo è un po’ quello che veramente dà senso a quello che noi siamo”.