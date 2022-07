Luglio 20, 2022

Roma, 20 lug. (Adnkronos) – Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha consegnato alla Camera il testo delle comunicazioni rese al Senato in vista del dibattito previsto per domani. “Ringrazio le onorevoli deputate e gli onorevoli deputati per il contributo che daranno”, ha affermato il premier in una breve dichiarazione in Aula.