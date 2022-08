Governo: Draghi, ‘azione non ridimensionata, misure urgenti in perimetro affari correnti’

Agosto 4, 2022

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – Il fatto che il governo operi nel perimetro degli affari correnti “non ha ridimensionato” il decreto Aiuti bis e “non posso ricordare nessuna misura non presa perché al di fuori degli affari correnti. Tutti questi provvedimenti hanno una caratteristica di urgenza: il sostegno all’economia, alle imprese, alle famiglie, sono provvedimenti urgenti come sa chi si trova ad affrontare il costo dell’energia e della vita. Rientra pienamente nel perimetro degli affari correnti”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.