Ottobre 10, 2022

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – Un brindisi con i ministri per quello che potrebbe essere l’ultimo Cdm presieduto da Mario Draghi. Fonti presenti in Consiglio dei ministri raccontano di un saluto caloroso con il presidente del Consiglio, e una foto di gruppo per suggellare il momento. In realtà, un nuovo Cdm, tecnico, potrebbe tenersi in settimana, ma intanto il premier ha voluto salutare i suoi, ringraziandoli per il gioco di squadra portato avanti in questi 20 mesi insieme.