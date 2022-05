Governo: Draghi, ‘cambiamento dipende da azione di oggi, serve coraggio’

Maggio 26, 2022

Roma, 26 mag. (Adnkronos) – “Condivido molto il titolo che avete scelto per il vostro Congresso. ‘Esserci per cambiare’ è una frase diretta, che racchiude anche il senso di questo governo. Siamo qui per fare quello che serve all’Italia, ai lavoratori, alle imprese – non per stare fermi. E siamo qui per farlo insieme a voi – alle parti sociali. Perché il cambiamento di domani dipende dalla nostra azione di oggi. E questa azione deve partire da una prospettiva concreta, coraggiosa, condivisa”. Lo ha detto il premier Mario intervenendo al XIX Congresso confederale della Cisl alla Fiera di Roma.