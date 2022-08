Agosto 4, 2022

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – Per affrontare l’autunno caldo che potrebbe stagliarsi all’orizzonte “non so quale formula politica ma coesione sociale e, come forse ha detto Guido Crosetto, coesione politica, un clima di consapevolezza delle difficoltà che tutti gli italiani incontreranno alla fine dell’anno. Questo dovrebbe ispirare secondo me l’azione di governo”. Cosi’ in conferenza stampa il presidente del Consiglio Mario Draghi.