Governo: Draghi, condivido premio Atlantic Council con mio esecutivo e cittadini

Maggio 12, 2022

Washington, 12 mag. (Adnkronos) – “L’Italia ha attraversato momenti estremamente difficili negli ultimi anni. Abbiamo affrontato la pandemia prima di chiunque altro nel mondo occidentale. Abbiamo subito uno shock economico molto più acuto che altrove in Europa. Ora sperimentiamo il ritorno della guerra nel nostro continente. Eppure, come ha fatto più e più volte nella sua magnifica storia, l’Italia si è ripresa”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, in un passaggio del suo intervento all’Atlantic Council dove è stato insignito del Distinguished Leadership.