Luglio 12, 2022

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Letta portatore di buone notizie? Potrebbe essere piacevole… No, abbiamo parlato della situazione ma non mi ha dato buone o cattive notizie”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa a chi gli chiedeva se nell’incontro oggi con Letta, il segretario Pd gli avesse portato buone notizie in merito all’atteggiamento M5S sul dl Aiuti giovedì.