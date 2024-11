Governo: Draghi, ‘fatto benino, io senza social? Mai voluto dare lezioni, devo solo dire grazie’**

14 Novembre 2024

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – Apprezzato per la sua etica, per il rigore, nonostante la scelta controcorrente di non comparire mai sui social? “Non c’è mai stata nessuna pretesa o intenzione di dare lezione agli altri. Uno è fatto in un certo modo, uno in un altro modo e va bene così. Poi un leader politico ha una dimensione diversa da me. Io sono stato ‘chiamato’ in un momento di emergenza del Paese – vi ricordate? La caduta dell’economia europea, la campagna vaccinale che sembrava non decollare – e il governo ha fatto benino”. Così Mario Draghi, intervenendo al World Business Forum a Milano.

“Siamo cresciuti del 10,5 % in un anno e mezzo, il rapporto debito pubblico Pil è caduto, il deficit sul Pil pure ecc ecc.. Ci siamo trovati a gestire anche un’emergenza energetica e lo abbiam fatto. Ho avuto il sostegno di quasi tutti i partiti, che hanno capito l’emergenza e sostenuto il governo. Io credo che bisogna stare attenti a non dare lezioni, ci si è trovato in determinate circostanze, si è fatto in un certo modo, si è stati aiutati dal mondo politico fino a quel punto e bisogna solo dire grazie”.