Luglio 12, 2022

Roma, 12 lug. (Adnkronos) – “Il governo ha fatto già molto per famiglie e imprese, ha stanziato 33 miliardi di euro che un tempo era la cifra di una o due finanziarie, per mitigare gli effetti che l’aumento dei prezzi dell’energia ha avuto sui più deboli”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa.