Governo: Draghi, ‘io non eletto ma nominato, contento di cambiare cose in meglio’**

Maggio 20, 2022

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “Non mi rende contento avere una posizione importante. Mi rende contento riuscire a fare le cose che devo fare, riuscire a cambiare le cose in meglio”. Così il premier Mario Draghi, conversando con gli studenti della scuola Dante Alighieri di Sommacampagna, nel veronese, incontrati questa mattina.

“Non sono stato eletto ma nominato. Il Presidente Mattarella mi ha chiamato e mi ha chiesto se me la sentivo. Io ho detto si. Mi sono venute in mente le cose che dovevo fare. Era un momento molto difficile: il virus circolava dappertutto, c’era molta gente che moriva, l’economia andava male. Ho pensato a come affrontarle”, ha spiegato il presidente del Consiglio ai ragazzi.